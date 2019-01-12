林冠英：让金马仑人受惠‧“放心投选执政党议员” 他说，选民们应该投选出能够真正帮助人民的人选，这是一场投党不投人的竞选，这是希盟与国阵之间的竞争，很明显可看出哪个政党能够帮到人民，哪个政党又因党内问题而自身难保。

希盟多名领袖为希盟候选人马诺佳兰（右二）护航，高举双手展示各成员党团结一致的精神。右一是陈国伟；左一起是梁金福、蔡添强、古拉、哥宾星、阿兹敏、末沙布、林冠英及马祖基。（图：星洲日报）

（金马仑12日讯）行动党秘书长林冠英指出，509后，国家改朝换代，金马仑选民如今大可选出一个来自联邦政府的国会议员，让金马仑在联邦政府的政策下受益，同时也能受益于州政府。

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他说，选民们应该投选出能够真正帮助人民的人选，这是一场投党不投人的竞选，这是希盟与国阵之间的竞争，很明显可看出哪个政党能够帮到人民，哪个政党又因党内问题而自身难保。

他希望金马仑选民能作出具策略性和英明的决定，投选希盟的候选人。

他今日到金马仑为希盟候选人打气时对记者说，如今金马仑拥有国阵执政的州政府，也有一个执政党的州议员和一个反对党州议员，为何不能拥有来自联邦政府的执政党国会议员，以便两个政府共同发展金马仑？

他不讳言，这是一场严峻挑战的补选，因为国阵从未在金马仑输过，但这不代表不可能，希盟必须尽力去竞选，希盟仍有机会。