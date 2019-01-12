NBA·汤普森杀得兴起·勇士痛宰公牛 周五NBA常规赛，卫冕冠军金州勇士没有经受考验下，在主场146比109横扫芝加哥公牛，豪取3连胜，“三剑客”克雷．汤普森、史蒂文柯里和杜兰特联手贡献80分，制造一场惨案。

（奥克兰12日综合电）周五NBA常规赛，卫冕冠军金州勇士没有经受考验下，在主场146比109横扫芝加哥公牛，豪取3连胜，“三剑客”克雷．汤普森、史蒂文柯里和杜兰特联手贡献80分，制造一场惨案。

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汤普森轰7颗三分弹

继本季首次面对公牛狂飙14个三分球后，汤普森今日再次杀得兴起，个人独进7个三分球、开场不到2分钟就3次外线得分，为勇士拉开屠杀序幕，首节后主队取得43比17领先，让比赛呈一面倒局面。

下半场轮到柯里发威，他在第3节6投4中，全场共有5个三分球进账，生涯累积三分球命中达到2285颗，超越杰逊德利，独具史上第3名。高效率的杜兰特也有11投7中，砍下22分4篮板，助队送给公牛6连败。

大胡子率火箭复仇骑士

而休斯顿火箭成功在主场以141比113复仇克利夫兰骑士，“大胡子”哈尔登再有大三元表现，全场砍下43分10篮板12助攻，成了球队大胜功臣。

哈尔登以生涯第12次“40分级以上”大三元，超越雷霆全能战士拉塞尔．维斯布鲁克，是现役上演“大号”大三元第一人，联盟则是历史第2人，仅次于传奇人物罗伯特森。

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爵士终结湖人2连胜

面临人员短缺的情况下，火箭头牌哈尔登带队展现凶猛进攻火力，首节就飙进7个三分球猛轰42分，取得高达20分领先优势。之后，火箭手感火热依旧，打完前三节已砍下113分，进一步扩大至32分优势，让比赛提前进入垃圾时间。

而在盐湖城，缺少“詹皇”勒布朗詹姆斯助阵的洛杉矶湖人“打回原形”，客场95比113不敌犹他爵士，2连胜告终。