莫哈末哈山:平易近人土生土长‧南利上阵完美人选 他说，南利是全国第一个被国阵委任上阵国席的原住民候选人，以后原住民的课题都可过通过他带上国会，金马仑选民22%是原住民，他有信心他们会支持南利。

（金马仑12日讯）巫统代主席拿督斯里莫哈末哈山说，代表国阵出战金马仑国席补选的南利莫哈末是完美的人选，平易近人，具有威望，而且是土生土长的金马仑人。

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他说，南利是全国第一个被国阵委任上阵国席的原住民候选人，以后原住民的课题都可过通过他带上国会，金马仑选民22%是原住民，他有信心他们会支持南利。

他说，国阵成员党包括国大党接纳南利成为候选人。

他说，虽然金马仑国席一直是由国大党出战，但他已与该党协商，指补选不同于大选，候选人的因素非常重要，而国大党也大方让出议席。

他说，国阵成员党马华和国大党，以及马来西亚穆斯林连线与伊斯兰党今日都积极动员为国阵和候选人助威，而伊斯兰党的主要领袖更出席了国阵在吉隆坡举行的宣布候选人仪式。

南利促投选国阵

当记者欲访问南利莫哈末诺，莫哈末哈山代他婉拒，经记者再三要求，南利表示感谢，并促请选民投选国阵。

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对于人民进步党主席丹斯里卡维斯临阵弃战转而支持希盟，莫哈末哈山表示，这是卡维斯的决定，虽说一个昔日国阵领袖现投向支持敌对阵营，难免会给人不同的观感，但国阵最重要的努力工作。