净选盟抨威胁选民‧“希盟勿重演邪恶策略” 净选盟2.0警告各政党在金马仑国席补选公平竞选，勿威胁选民投票支持自己，并尤其警告希望联盟勿滥用联邦政府的权力，威胁金马仑选民投选希盟候选人，重演国阵时代的“邪恶策略”。

（吉隆坡12日讯）净选盟2.0警告各政党在金马仑国席补选公平竞选，勿威胁选民投票支持自己，并尤其警告希望联盟勿滥用联邦政府的权力，威胁金马仑选民投选希盟候选人，重演国阵时代的“邪恶策略”。

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促希盟对付莫纳兰

净选盟2.0也呼吁希盟政府坚定地对莫纳兰采取纪律行动，因为这名上议员完全不支持自由及公平竞选议程，还威胁了金马仑选民。

“这是国阵掌权时，他们竞选活动的邪恶策略，希盟在509之前一直都不断要求透明及干净选举，因此他们重演这样的策略是不合理的。”

净选盟2.0发表文告说，竞选时恐吓选民在1954年选举罪行法令第9条文（不正当的影响力）下是一项罪行，清楚阐明若一人威胁要加害另一人，迫使另一人投选或不投选一个政党，可被视为一项罪行。

“这显然是（公正党）上议员莫纳兰在与原住民村长对话会上的行为，对话会是由劳勿选区服务中心举办，水务、土地及天然资源部副部长东姑朱比里也出席了这场对话会。

“净选盟2.0希望原住民村长或对话会在场人士能主动向警方报案，让执法单位采取进一步行动，因为这名上议员的言论已经违反了选举罪行法令第9条文。”

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“不正当的影响力，如威胁选民投选或不投选一个政党或候选人，可监禁不超过2年、罚款不超过5000令吉和监禁不超过1年。”