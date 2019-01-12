法力拉菲克：原住民问题未解决‧“希盟要赢不容易” 掌管国家团结与社会和谐事务的首相署副部长拿督威拉法力拉菲克认为，希盟政府要在金马仑国席补选中取胜并不容易，因为该选区的一些问题包括原住民的问题仍未获得解决。

法力拉菲克（右六）为“2019年柔佛州团结一心之旅”主持开幕；右五为莎菲达，洪鸿辉（左四起）、奥斯曼依斯宁。（图：星洲日报）

（柔佛‧笨珍12日讯）掌管国家团结与社会和谐事务的首相署副部长拿督威拉法力拉菲克认为，希盟政府要在金马仑国席补选中取胜并不容易，因为该选区的一些问题包括原住民的问题仍未获得解决。

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他表示，金马仑是一个多元种族的混合选区，其中原住民占了大约4分之一，马来选民比例为33.5%，华裔和印度裔选民分别为29.5%及14.9%，他今日上午在北干那那育民学校出席由柔佛州国民团结局、丹绒比艾国会选区服务中心及丹绒比爱团结睦邻原则计划委员会（JPKRT）联合主办的“2019年柔佛州团结一心之旅”主持开幕后受询时表示，由于原住民住在内陆地区，估计仍有10%至15%的原住民区还无法获得基本的水电供应和道路；一些原住民区因缺乏良好的道路设施，距离主干公路需要花五六个小时的车程。

出席者包括柔佛州国民团结局主任莎菲达、北干那那区州议员杨敦祥的代表洪鸿辉、大会主席兼北干那那C区睦邻计划（KRT）主席奥斯曼依斯宁、北干那那A区睦邻计划主席黄印能、北干那那民一校校长苏贵忠等。