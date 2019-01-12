独缺国阵‧3候选人签选举承诺 净选盟2.0今日在候选人提名结束后召开候选人选举承诺签署仪式，这3名候选人出席并当场签署承诺，南利则缺席。

3名候选人在范平东（中）和叶瑞生（右一）的见证下签署选举承诺。左一起为黄承毅和马诺佳兰，右二为沙烈胡丁。（图：星洲日报）

（金马仑12日讯）金马仑国会议席补选3名候选人，即希盟的马诺佳兰、独立人士黄承毅和沙烈胡丁今日已向净选盟2.0签署“干净与公平”选举承诺，只剩国阵候选人南利莫哈末诺未签署。

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净选盟2.0今日在候选人提名结束后召开候选人选举承诺签署仪式，这3名候选人出席并当场签署承诺，南利则缺席。

范平东：南利指有活动而缺席

净选盟2.0主席范平东表示，南利指自己仍有活动要出席，所以没有出席签署仪式。

另外，他指出，净选盟2.0计划于1月23日举办一场候选人和平辩论会，到时国家电视台将全程直播，希盟和两名独立候选人也已同意，同样的国阵未给予回应。

“国阵并没有表明反对签署这份选举承诺和参与辩论，而且净选盟正为候选人提供一个发表见解的平台，所以他没有拒绝的理由，如果对方拒绝，只会让他失去选民的支持。”

他说，净选盟将继续与国阵候选人接洽，希望在即日起的一个星期内获对方签署承诺。

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他表示，净选盟2.0是继波德申补选后，再次办候选人签署选举承诺，希望可通过这个举措，塑造健康的选举文化和摒弃不良的选举作法包括威胁和贿赂。

他指出，现有的条例仍不够明确与严厉，希望可作出改进以删除条例中的灰色地带。

马诺佳兰：盼净选盟助监察选举

马诺佳兰在仪式后的新闻发布会上表示，过去的大选，他凭自己和党员的力量收集国阵候选人涉贿选的证据，推翻西华拉治的议员资格，过程曾让他感到无助。

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因此，他希望净选盟在未来能在这方面扮演角色，他不希望净选盟沦为一个只收集候选人选举承诺的组织。

对此，范平东回应指净选盟2.0始终非执法机构。

出席者包括净选盟2.0执行董事叶瑞生。