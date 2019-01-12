狮城外交部：柔大臣侵犯海域·JMCIM会议展延 新加坡外交部发言人声称，柔佛州务大臣拿督奥斯曼沙比安于本月9日“侵犯”了新加坡海域，使得马来西亚－新加坡依斯干达特区部长级联合委员会（JMCIM）会议延后举行。

（吉隆坡12日讯）新加坡外交部发言人声称，柔佛州务大臣拿督奥斯曼沙比安于本月9日“侵犯”了新加坡海域，使得马来西亚－新加坡依斯干达特区部长级联合委员会（JMCIM）会议延后举行。

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新加坡因此提出推迟会议，而马来西亚也已同意展延会议。

新加坡外交部发言人今日发表文告指出，原定于周一（14日）举行的JMCIM会议将延后。

据悉，奥斯曼沙比安是在本月9日登上被新加坡指控入侵该国海域的大马海事局浮标船Pedoman号进行巡视。

较后，奥斯曼沙比安在脸书发布其巡视Pedoman号的照片，并指安全部队与公共服务人员是在“控制与捍卫大马的海域”，以及向他们致谢。

奥斯曼沙比安的行为相信引发新加坡方面的不满，导致新国要求展延会议。

无论如何，大马方面尚未针对会议展延的事项作出官方回应。