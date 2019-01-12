新加坡国会14日复会·领海航空课题成焦点 新马两国就领海和航空课题不断交涉，新加坡多名议员将在国会后天复会时就如何缓解紧张局势、维系双边关系提问，新加坡外交部长维文医生也将发表部长声明。

（新加坡12日讯）新马两国就领海和航空课题不断交涉，新加坡多名议员将在国会后天复会时就如何缓解紧张局势、维系双边关系提问，新加坡外交部长维文医生也将发表部长声明。

广告

《联合早报》报道，新加坡国会下周一（1月14日）复会。根据该国的国会议程，共有9名议员和官委议员，包括工人党议员毕丹星和林瑞莲，将针对新加坡和马来西亚之间近期浮现有关领海和航空的争议，提出14道口头询问。

也是工人党秘书长的阿裕尼集选区议员毕丹星希望了解新加坡迄今为止，就马国政府船只进入新加坡大士以西领海的行为，所采取的行动和回应；以及询问外长，针对马国在巴西古当上空设立永久禁飞区，新加坡是否有应急计划，确保在实里达机场起降的民用航班安全，并维护该机场做为客机保养、修理与翻修枢纽的地位。

工人党主席、阿裕尼集选区议员林瑞莲则要求外长解释，新加坡政府为何于上个月12日援引《联合国海洋法公约》条文，确保与新加坡相关的海域边界争议，不能由任何国家单方面启动仲裁程序。

淡滨尼集选区议员钟丽慧也希望了解，倘若马国船只继续进入并停留在新加坡领海，新加坡可采取哪些应对措施，而如果问题持续、无法通过双边渠道解决，新马关系又该如何前进。