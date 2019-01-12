华为加拿大高层突离职‧杜鲁多开腔批华 康明凯在暂时卸下外交职务后，为国际危机组织（ICG）智库工作，却于去年12月10日在中国被捕。

康明凯虽然暂时卸下外交职务，但仍有可能享有外交豁免权。（图：法新社）

（渥太华12日综合电）中国科技巨企华为在西方多国引起的风波愈演愈烈。路透社周六报道指，华为加拿大公司一名任职超过7年的高层，突然宣布离职。与此同时，加拿大总理杜鲁多周五周五炮轰中国上月拘留加拿大前驻华外交官康明凯与加籍商人斯帕沃的做法，更首度指中方拘留康明凯是不尊重外交豁免权。

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康明凯在暂时卸下外交职务后，为国际危机组织（ICG）智库工作，却于去年12月10日在中国被捕。

中国指控康明凯及商人斯帕沃涉“危害中国国家安全”的活动，而这用词常被北京用来指控间谍活动。这项逮捕行动被各界视为中国报复加拿大应美国要求而扣捕华为副董事长孟晚舟。

杜鲁多说，“中国任意妄为及有欠公平地扣捕两名加拿大国民是令人遗憾的，而其中一起事件中，确实没有尊重外交豁免权。”

康明凯休假或仍享豁免权

“这即是我国正在中国当局交涉的事宜。同时我国的全球伙伴所关注的是，所有国家需要跟加拿大一样，尊重法治和司法程序的独立性。”

此为杜鲁多首次对康明凯的处境公开发声。

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加国官方此前说，康明凯的官职当时正无薪休假中。

根据维也纳公约，持有外交护照者在外国享有豁免权。因此，杜鲁多的声明意味，若获加拿大外交部授权下，康明凯休假期间很可能仍享有豁免权。

渥太华呼吁北京立即放人的，获得澳洲、英国、法国、德国、欧盟及美国的支持。

至周四，荷兰、拉脱维亚、立陶宛及爱沙尼亚，亦加入声援加拿大的阵容。

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中驻加大使批西方双重标准

中国驻加拿大大使卢沙野周三在一家加拿大报章发表公开信，指责渥太华及其盟友，在批评康明凯及斯帕沃被扣与孟晚舟被捕两事件中，抱持双重标准，并归因于“西方自我主义和白人至上主义”。

另一方面，在华为面对加拿大及其盟友加强安全审查之际，加拿大华为一名高层人员周五自爆，在这家中国电讯设备厂商服务逾7年后，决定离职。

布拉德利在领英（LinkedIn）职业社交网站贴文表示，他卸下了公司事务的高级副总裁职位，但没有说出理由，且尚无法被联系回应媒体询问。

华为技术公司目前受到西方国家的严密审查，关于它与中国政府的关系，以及美国带头的指控，指其设备可能被北京用于间谍活动。

布拉德利是加拿大华为公司的重要公众发言人。自加拿大政府上月扣捕孟晚舟以来，该公司一直成为注目焦点。

华为在加拿大是一家电讯设备主要供应商，而布拉德利曾担任5G加拿大理事会主席，一个推动采用下一代高速无线技术的全国贸易组织。

加拿大政府去年展开对华为5G技术的新安全评估，加拿大至少有两家巨型运营商说过，他们打算进行小规模测试。

路透社获取的华为加拿大公司总裁李红波发给员工的备忘录提到，布拉德利将担任特别顾问，“按要求”协助公司。

李红波表示，“我们对他的离职感到伤心，但仍感激他不遗余力地帮助我们发展品牌和公众形象，以及与政府建立起各种关系。”