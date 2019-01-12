宪法专家：彭苏丹退位后．“摄政王继位可任元首” 宪法专家阿兹巴里指出，彭亨州苏丹阿末沙退位后由摄政王东姑阿都拉接任彭亨州苏丹，意即东姑阿都拉能够受委为下一任国家元首。

（八打灵再也12日讯）宪法专家阿兹巴里指出，彭亨州苏丹阿末沙退位后由摄政王东姑阿都拉接任彭亨州苏丹，意即东姑阿都拉能够受委为下一任国家元首。

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他对星洲日报说，根据现有的统治者轮任名单，吉兰丹苏丹之后由彭亨苏丹接任国家元首，接下来则是柔佛等其他州属。

“我们可以预料马来统治者理事会将会根据现有的轮序委任国家元首，而不会作出其他改变。”

他说，一般上，统治者会继续保留传统，而不会任意更动，毕竟他们不是政治人物。

“我想这是君主立宪制的好处，君主制是可以被预测的，如果选择与现有秩序不一样的决定，其风险就是无法保持确定性，这是非常严重的事情。”

他指出，有些人认为马来统治者理事会可以有最后的决定权，可以作出与传统不一样的决定。

统治者理会将遵循传统

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“我要问‘为何？’，除非现有的人选不适合，而我没有看到不适合的理由。”

他说，首先，马来统治者理事会将会依据传统，其次则是没有任何合适的理由不遵循传统。

他指出，有些人说马来统治者理事会可以有最后的决定权，实际上的确如此，当情况非常严重时他们才会行使这种改变传统的权力。

“我估计彭亨州王室理事会也在做好准备，如果他们不作准备，会让彭亨州子民失望。毕竟在轮任制度下，要等到轮任可能需要等上30至40年，这是很长的时间，他们也了解彭亨州子民希望他们维持其权利。”

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他说，既然已经轮到彭亨州苏丹，彭亨州王室也做好准备，这也是彭亨州王室理事会周五在吉隆坡行宫开会时，会议室内传来“吾王万岁”呼声的原因。

马来统治者理事会将于本月24日召开特别会议，以推选第16任国家元首和副元首。而掌玺大臣丹斯里赛丹尼尔发文告指出，新任国家元首及副元首将于本月31日宣誓就职。

继苏丹莫哈末五世辞去国家元首后，统治者排位顺序显示，彭亨州苏丹殿下、柔佛州苏丹殿下、霹雳州苏丹殿下是轮任的人选。