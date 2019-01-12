男女老千设局投资造船·商人被骗近80万 一对男女老千以投资造船赚钱为饵，诱骗商人在一年半内前后30次共汇款近80万令吉，商人最终因联络不上他们，察觉受骗！

（诗巫12日讯）一对男女老千以投资造船赚钱为饵，诱骗商人在一年半内前后30次共汇款近80万令吉，商人最终因联络不上他们，察觉受骗！

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华裔商人（58岁）本月9日报案时指出，男女老千最初告诉他，待他付清所有投资计划的款项后，才到律师楼处理合约事宜。不过，两人收到钱后却一再推搪，最后更失联。

诗巫警区主任史丹里助理总监表示，这项投资计划根本不存在，警方商业罪案调查组已追查江姓男嫌犯和刘姓女嫌犯的下落。

男女老千于2016年12月找上商人，向他透露有一项造船计划已获数名大老板投资，但由始至终未透露大老板的名字。

两人也说，只要大船造好并开始运作，投资者就可赚大钱。经过多次详谈，商人决定投资造船计划。

根据警方调查得知，自2016年12月至2018年6月20日，商人前后转账28次给江姓男老千，总额为41万4840令吉。另外，商人也曾两次到银行，透过柜台职员把38万1500令吉转到江姓男子的银行户头。商人30次共汇款79万6340令吉。