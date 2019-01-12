捍卫自由律师团促设调查委会．“纳吉当政滥用煽动法” 捍卫自由律师团顾问苏仁登指责前首相纳吉政府犯下大马史上最严重的滥用煽动法令的罪行，并促请希盟政府成立调查委员会加以调查。

（吉隆坡12日讯）捍卫自由律师团顾问苏仁登指责前首相纳吉政府犯下大马史上最严重的滥用煽动法令的罪行，并促请希盟政府成立调查委员会加以调查。

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他发文告说，纳吉大规模和极端的滥用煽动法令，因此理应对纳吉、前检察长阿都干尼、前总警长卡立和其他涉及官员展开滥权调查和采取适当行动。

他呛纳吉指希盟政府正使用煽动法令来对付反对派，并指国阵政府更为克制的说法，是虚伪、荒谬的和彻底错误的。

任相时创170煽动案例

“在纳吉最后在位的2013至2018年中，相比过去独立55年来，有更多的人因涉嫌煽动叛乱被逮捕、调查或被提控。

人数要比国父、敦拉萨、敦胡先翁、阿都拉和马哈迪在位时加起来还要多。”

他说，在2013至2016年的3年间，纳吉创下扣查170个煽动案例的历史记录，单在2015年的煽动镇压的高峰期，约有91人被逮捕、调查或被提控煽，这比煽动法律存在的前55年的总数大约多5倍。

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他说，更糟的是纳吉还在2015年进行了修订，施了更严重的刑罚，包括最低刑期。

他批评纳吉在部落格的贴文试图误导民众，选择性提供林吉祥尽管被调查，但未被起诉的例子来表明其宽容，但却对数百名被扣者只字不提，包括涉及他本身的煽动案。

苏仁登曾在2014年因谴责二度肛交案判决以及暗示纳吉对安华有政治阴谋事件，而在煽动法令下被两次提控，另外还有律师、活跃分子、国会议员、反对党政治人物、学者、记者和普通民众都是受害者。