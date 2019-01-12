马华：非行动党所指“伪独中”·“关中获拨款证明地位合法” 马华教育咨询委员会主席郑耀民说，希盟在执政后，没有对关中批文做过任何的修改或颁发新的批文给关中，而昨天政府移交拨款给其中备受争议的彭亨关丹中华中学，从中印证了两点事实。

陈秀阅（前排左起）、李潘韦秀、蔡春娇、黄玉珠、拿汀练美兰、主编陆美兰、李萍萍、赵淑芬及全体理事在会议后合影。（图：星洲日报）

（吉隆坡12日讯）马华教育咨询委员会主席郑耀民说，希盟在执政后，没有对关中批文做过任何的修改或颁发新的批文给关中，而昨天政府移交拨款给其中备受争议的彭亨关丹中华中学，从中印证了两点事实。

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他在文告中说，第一，当年魏家祥和国阵确实给予关中独中合法的地位，而不是行动党口中的“伪独中”；第二，过去行动党和叶邹是在政治炒作关中“伪独中”的课题，误导和煽动华社憎恨国阵政府，以肮脏及不道德的手段玩弄关中和教育课题来骗选票，并非真正站在教育角度来关注这个课题。这也导致有家长被误导，进而把问题带上法庭。

他指出，过去在还未执政前，行动党不断的炒作关中独中的合法性课题，但是在这一次独中拨款也将关中独中纳入名单中，直接戳破谎言，还原事实的真相和国阵和魏家祥的清白，关中独中的地位是“第61所独中”的法定地位。