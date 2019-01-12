美政府创停摆最长纪录‧特朗普：暂不颁紧急状态 总统特朗普周五表示暂不会宣布国家进入紧急状态以获取拨款兴建边境围墙，宁愿国会做好份内事。

有美国联邦政府员工11日收到薪资明细表，但薪水金额栏是0 元。美国政府关闭效应正式冲击个人层面， 加深联邦雇员支付贷款和待缴帐单的焦虑感。（图：美联社）

（华盛顿12日综合电）美国联邦政府由上月22日起局部停摆，至美国时间周六就迈入第22天，成为联邦政府停摆最长的一次。总统特朗普周五表示暂不会宣布国家进入紧急状态以获取拨款兴建边境围墙，宁愿国会做好份内事。

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国会对拨款议案短期内仍未有解决迹象。特朗普在白宫讨论边境安全问题时说：“对我而言最容易的解决方法就是宣布紧急状态。但我不会太快这样做，这是国会应做的事。但若他们继续坚持，我绝对有权力宣布紧急状态。”他说，民主党议员“应回来表决”，并强调，律师表示宣布紧急状态100%经得起法律审查。

他又重申对大幅改革移民政策持开放态度，但前提是他获得拨款兴建边境围墙。

公务员生计大受影响

联邦政府停摆令80万名政府雇员被迫放无薪假或无薪工作，生计大受影响，有公务员在社交网上载薪金为“0”的粮单，引起网民热议。由于财政日趋紧绌，有政府员工被迫上网上放售睡床及旧玩具等物品；亦有人兼职当优步（Uber）司机。

众议院周四以411对7票通过法案，确保所有受影响的联邦政府雇员，在局部停摆结束后可获补发薪水。参议院亦一致通过该法案，将呈交总统特朗普，料他会签署通过。

此外，众议院周五以240票对179票，通过另一项法案，恢复对内政部及环境保护署拨款及运作，只有10名共和党议员支持。

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参议院共和党领袖麦康奈尔已表明，不会让法案提交到参议院表决。

有分析指，政府停摆最终损失是每月130亿美元（约525亿令吉），每天平均约4.3亿美元（约17.4亿令吉）。