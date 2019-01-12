报告：空气品质若符WHO标准‧中国人平均可多活3年 中国曾在2015年誓言，要减少空气和水污染的冲击，并在2030年之前，把平均寿命从76.3岁延长到79岁。

（中国‧北京／上海12日综合电）根据美国芝加哥大学能源政策研究所（EPI）的新报告，若中国把空气品质改善到符合世界卫生组织（WHO）建议的水平，中国人的平均寿命可以延长2.9年，并表示过去5年中国在空气品质上的重大改善，就足以推升平均寿命。

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中国曾在2015年誓言，要减少空气和水污染的冲击，并在2030年之前，把平均寿命从76.3岁延长到79岁。

EPI所长格林斯通周四在北京的一项会议中指出，中国正在对抗污染战争中取得胜利，若这些改善持续，中国人整体的健康，包括较长的寿命，将获得重大改善。

该研究发现，在容易出现雾霾的天津，过去5年在空气质量上的改善，预计将让当地1300万居民的平均寿命延长1.2年。

中国官媒新华社周五引述的研究指出，一群中国卫生专家证实，空气污染和水污染，已跟肥胖、忧郁症以及阿兹海默症，并列为未来20年中国重大的健康风险。