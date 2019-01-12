隆雪华堂《寸草心》征文·31日截稿欢迎参赛 隆雪华堂妇女组一年一度举办的《寸草心》全国双亲节征文比已经开始征稿，欢迎有兴趣写作的公众、全国中、小学、大专院校及海外华人踊跃投稿参赛，截稿日期是1月31日。

（吉隆坡12日讯）隆雪华堂妇女组一年一度举办的《寸草心》全国双亲节征文比已经开始征稿，欢迎有兴趣写作的公众、全国中、小学、大专院校及海外华人踊跃投稿参赛，截稿日期是1月31日。

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该组主席黄玉珠在文告中表示，《寸草心》全国双亲节征文比赛今年迈入第15届，今届征稿方面做出了一些改变，即只设一项散文体，同时增设海外组，让18岁以上非马来西亚公民及海外华人参与。

有关参赛详情及表格可浏览http://www.klscah.org.my，或拨电秘书处玉英03-22746645。

模范父母亲奖接受提名

文告指出，另外，该组同步进行的第六届“好爸爸、好妈妈”模范父母亲奖，即日起接受提名，凡马来西亚公民，均可被提名，以短文或短片陈述获推荐人养育儿女的真实感人表现与事迹，截止日期为5月17日（星期五）。

以上两个活动颁奖日期于6月1日（星期六），主办当局将发函通知所有的得奖人出席领奖，届时才公布得奖名次。所有获奖者必须亲自出席领奖，否则主办单位将取消其奖金。