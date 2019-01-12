中纪委三次全会揭幕‧习：维护党中央权威 习近平在会上部署今年反腐任务，要求取得全面从严治党更大战略性成果、巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，对党内高层亦提出严格要求。

（中国‧北京12日综合电）中国十九届中纪委三次全会周五起一连3天在北京举行。中共中央总书记、国家主席习近平周五致开幕词时强调，要心底无私，正确维护党中央权威，对来自中央领导人家属、子女、身边工作人员的违规干预、捞取好处等行为，对自称同中央领导人有特殊关系的人提出的要求，必须坚决抵制。

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习近平在会上部署今年反腐任务，要求取得全面从严治党更大战略性成果、巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，对党内高层亦提出严格要求。

为反腐提出6任务新华社引述习近平为2019年中共反腐工作提出6项任务，其中包括要求确保党中央令行禁止，煞住“四风”（形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风），紧盯事关发展和国家安全的重大工程、重点领域、关键岗位，加大金融领域反腐力度。

习近平执政6年，掀起反腐风暴。他盛赞十九大以来，夺取反腐败斗争压倒性胜利，强调必须坚决“两个维护”：维护党中央权威和集中统一领导，确保全党步调一致、行动统一。

他说，领导干部特别是高级干部必须严守政治纪律，从知行合一的角度审视自己、要求自己、检查自己，要心底无私、正确维护党中央权威，“对来自中央领导同志家属、子女、身边工作人员和其他特定关系人的违规干预、捞取好处等行为，对自称同中央领导同志有特殊关系的人提出的要求，必须坚决抵制”；在党内“倡导清清爽爽的同志关系、规规矩矩的上下级关系，坚决抵制拉拉扯扯、吹吹拍拍等歪风邪气”。