撞死人还抱怨要修车·网民谴责肇祸司机自私 人命比车贱！电召车司机开车撞人后，关心车子多过关心人，还上网呼吁网民出钱帮他偿还修车钱，结果遭网民炮轰“自私”。

（新加坡12日讯）人命比车贱！电召车司机开车撞人后，关心车子多过关心人，还上网呼吁网民出钱帮他偿还修车钱，结果遭网民炮轰“自私”。

广告

案发2018年1月2日下午4事44分，地点是中峇鲁路往欧南路行驶的路段，死者是来自菲律宾的尔温（42岁），生前是一家活动策划公司的会计员。

肇祸司机苏汉雄（42岁）过后被控一项疏忽驾驶导致他人死亡的罪状，此外，他也曾于2017年11月24日晚上11时57分，在淡滨尼11街靠近第139座组屋的交通灯处，闯红灯还与一名脚车骑士相撞，触犯交通法令。

他因此共面对两项控状，控方以疏忽驾驶导致他人死亡的罪状加以提控，另一项交由法官下判时一并考虑，他认罪后昨天被判坐牢两周和禁驾5年。

根据案情，被告在案发时是一名优步电召车司机，他当天下午载了一名乘客去圣淘沙时经过案发路段，但没注意到死者正过马路，一头将他撞倒，死者虽立刻被送入中央医院抢救，但他仍于当晚9时48分伤重不治。

被告在发生死亡车祸后在其脸书贴文，指死者突然冲出马路，酿成车祸，还抱怨车祸导致他的轿车挡风镜破裂、防撞杆和引擎盖凹陷。

他在帖文中说，涉事的轿车是他租来的，租车公司在车祸后要求他偿还4300元（约1万2900令吉），否则就不提供另一辆替换车。他称自己没能力偿还4300元，希望网民接济他。

广告

一些网民看了他的留言后纷纷谴责他的行为太自私，只关心钱的问题，对伤者的死活置之不理。

法官昨天下判后，允许被告回家过年后，下个月11日才开始服刑。（人名译音）