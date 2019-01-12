小鳄鱼也快递·诗巫机场截获包裹惊藏5只 无奇不有！不明人士欲快递5只活生生的小鳄鱼到西马，但包裹在诗巫机场被关税局执法人员截获。

5只透过快递公司欲邮寄到西马的小鳄鱼，被森林局执法人员扣查。

（诗巫12日讯）无奇不有！不明人士欲快递5只活生生的小鳄鱼到西马，但包裹在诗巫机场被关税局执法人员截获。

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快递公司职员联络不上寄件者，拖至昨日才通知砂森林局诗巫分局。

砂森林局诗巫分局执法人员向警方报案，同时也追查寄件者的身份，案件援引1998年野生动物保护法令调查。

黑胶纸绑嘴巴

5只小鳄鱼分别装在两个白色保丽龙箱子，分别是3只和2只各一箱。5只小鳄鱼的嘴巴被人用黑色胶纸封住，四肢未绑，能在箱子内自由爬动。

森林局执法人员向快递公司查询得知，两个箱子本月2日由一名男子拿到该公司，声称装的是活的观赏鱼，要求快递到西马。两个箱子随后连同其他邮件一并送往诗巫机场。

在诗巫机场把关的关税局人员透过扫描，发现两个箱子内竟然装了5只小鳄鱼，当场拦截，并退回给快递公司职员。

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无法联系寄件者

快递公司职员把箱子带回公司，拨电向寄件者查询，却发现联络号码无法拨通。快递公司职员经过数天追查因依然无法联系上寄件者，昨日向砂森林局求助。