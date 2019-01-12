晤中海军司令‧美海军作战部长明访华 理查森将会到访北京和南京，他在声明中表示：“定期交换意见是必需的，特别是在充满摩擦的时代，旨在减少风险和避免误会。”他指出，真诚坦白的对话可有建设性地改善两国关系，协助探索有共同利益的地区，并在不同的做事模式中减少摩擦。

美国海军作战部长理查森即将访华。（图：美联社）

（华盛顿12日法新电）官员周五表示，美国海军作战部长理查森将于星期日至下周三（13至16日）访华，与中国海军司令沈金龙会面，寻求在中美贸易战下减少两国军事冲突的风险。

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理查森将会到访北京和南京，他在声明中表示：“定期交换意见是必需的，特别是在充满摩擦的时代，旨在减少风险和避免误会。”他指出，真诚坦白的对话可有建设性地改善两国关系，协助探索有共同利益的地区，并在不同的做事模式中减少摩擦。

今次是理查森第二次访华。

有关访问原定去年秋天举行，后来中美因加征关税、持续的贸易争端以及美国向台湾军售而引发的紧张局势而告吹。期间，中国取消了美国战舰预定停靠香港的计划，并取消沈金龙在华盛顿会见理查森的计划。

美国海军表示，理查森与沈金龙曾在美国的座谈会上见面，也通过视频电话会议进行3次商讨。