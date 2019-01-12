首位印度教女议员‧加巴德决参选美总统 夏威夷州民主党籍联邦众议员加巴德宣布，将角逐明年总统大选。37岁的加巴德如果当选，将成为美国史上最年轻总统，也是美国首度出现女总统。

加巴德下周将正式宣布，竞选2020年美国总统。（图：美联社）

（华盛顿12日综合电）夏威夷州民主党籍联邦众议员加巴德宣布，将角逐明年总统大选。37岁的加巴德如果当选，将成为美国史上最年轻总统，也是美国首度出现女总统。

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加巴德告诉美国有线新闻网（CNN）：“我已决定参选，下周将会作出正式宣布。”

本身是自由派的加巴德是退伍女兵，2005年曾派驻伊拉克，参与过伊拉克战争。

她也是美国第一位入主国会的印度教徒，也是首位在美属萨摩亚出生的国会议员。她目前是众议院外交事务委员会成员。

她说：“我决定参选有很多原因。美国人民面临许多挑战，我对此很关心，希望协助解决问题。”

加巴德曾私晤叙总统惹批评

加巴德2017年访问饱受战火蹂躏的叙利亚期间，曾私下会晤叙利亚总统阿萨德，惹来外界批评。她当时也与难民和叙利亚反对派武装组织领袖会面。

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加巴德在访问消息曝光时曾说：“起初我无意会晤阿萨德，但机会到来时，我觉得把握机会很重要。叙利亚人民深受战火所苦，只要有机会能帮助终结这场内战，我认为我们都应该准备好与任何有关人士会面。”

她2016年2月辞去民主党全国委员会副主席职位，以便为联邦参议员桑德斯助选。桑德斯2016年异军突起，争取民主党总统提名，但最终败给前国务卿兼前第一夫人希拉里。

桑德斯去年11月底在《纽约杂志》刊出的访问中表示，倘若他认为自己是最有机会击败现任总统特朗普的民主党人选，他“大概会挑战”明年总统大选。

马萨诸塞州的参议员沃伦早前已宣布将参选总统，并已经成立一个探讨委员会，而且快速游走各州访问。

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加州的哈里斯、新泽西州参议员布克也都在衡量自己竞选总统的胜算，相信未来数周就会做出宣布。前奥巴马政府的房屋局长卡斯特罗打算在周六公布竞选总统的计划。