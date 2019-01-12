失联20年你们还好吗……独居老妪寻养子养女 一名日前骑脚踏车跌倒后行动不便的84岁独居老妇，希望寻找已失联20多年的养女与养子，在有生之年与他们再见一面。

左图：行动不便的84岁独居长者刘华莲，欲寻找失联20余年的养女与养子；右图：刘华莲的58岁养女陈海燕少女时期的照片。

（峇株巴辖12日讯）一名日前骑脚踏车跌倒后行动不便的84岁独居老妇，希望寻找已失联20多年的养女与养子，在有生之年与他们再见一面。

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住在峇株巴辖市区阿布峇卡路一家铁厂的刘华莲，过去都是独自生活，并以养鸟为乐，曾任职杂工与清洁工人等。

跌倒后无法行走入住疗养院

她在月前不慎跌倒，被送往政府医院治疗后，至今无法行走，只能以轮椅代步，目前已入住中江一家疗养院。

刘华莲说，其现年58岁的养女陈海燕，在20多年前到新加坡工作，在美发院当学徒，而52岁的养子罗海鸿过后也到新加坡寻找姐姐及找工作。

她表示，两姐弟曾经回来看她几次，过后却表示要到沙巴发展，结果就一直没有消息了。

刘华莲单身，其兄长们都已离世，所幸获得其侄儿及慈济组织协助支付疗养院费用。

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她希望任何人士若有其养女与养子的消息，可联络位于峇株巴辖中江的疗养院。电话：019-6669941（阿斯哈）。