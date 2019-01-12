华为员工涉间谍活动被捕‧波兰：针对个人非公司 中国国方媒体周六报道，对于华为员工王伟晶在波兰因涉及间谍活动被捕，中国正寻求领事接触。而波兰国家安全局周五向路透社表示，今次的指控是针对个人，不是指控华为直接从事间谍活动。

发言人强调，当局并无指控华为从事间谍活动，调查只涉及王伟晶（左）及杜尔巴伊洛（右）的个人行为。（互联网照片）

（中国‧北京12日综合电）中国国方媒体周六报道，对于华为员工王伟晶在波兰因涉及间谍活动被捕，中国正寻求领事接触。而波兰国家安全局周五向路透社表示，今次的指控是针对个人，不是指控华为直接从事间谍活动。

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据央视报道，中国外交部周五晚表示，正在“密切追踪华为员工王伟晶被扣事件”，并要求波兰“合法及公正地处理此案，并有效保障该人员的司法权益、安全及人道对待。”

中使节晤波兰外交官

中国驻波兰大使馆亦要求华沙“有效保障涉及人员的合法权益、人道及安全对待”。中国使节已经会晤波兰外交部官员，吁请对方“尽早”安排外交接触。

除了王伟晶，另有一名波兰男子周二同时被捕。波兰特勤局发言人萨林说，两人被怀疑“为中国机构服务并损害波兰的利益。”

他表示，2人的公寓及工作场所已遭搜查，政府怀疑他们曾为“数个政府机构工作”。

波兰国家安全局发言人表示，当局于本月8日将2人羁押，法院批准当局扣查2人3个月，一旦间谍罪名成立，最高可判监10年。他重申，拘捕行动是针对中国籍疑犯的个人行为，对其工作的公司不会采取任何行动。

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他补充，波兰政府亦有仔细研究企业给系统性发展造成的任何威胁，但并无针对中国公司。他强调，波兰当局在这个问题上，不像许多其他国家那样有明确的立场。

这场逮捕行动成为华为的最新一次打击。

华为不予置评

华为发声明表示，“我们目前不予置评。华为一向遵守其经营所在国家/地区的所有适用条例法规，我们也要求每一位员工遵守其所在国家的法律。”

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而被羁押的波兰前情报人员曾任职的橘色波兰（Orange Poland）电信公司周五告诉美联社，公司在此案中有配合波兰国安机构。

波兰是华为在中欧和东欧以及北欧地区的总部地点。

据悉，去年华为智能手机在波兰的销售量已经超越三星，跃居第一。波兰是东欧原共产国家，曾受前苏联控制，自中国的“盟友”俄罗斯吞并克里米亚后，波兰投向美国，两国去年发表联合声明，共同抵御俄罗斯的侵略行为。不排除波兰今次行动，是配合美国在全球封杀华为。