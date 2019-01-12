以埃围墙图片被修改·墨瓜边境建围墙假的 在美国总统特朗普与民主党就兴建墨西哥边境围墙上亿美元拨款课题争论之际，有心人士惟恐天下不乱，在脸书发布一则文不对图的假新闻，将以色列及埃及边界上的围墙图片声称是墨西哥与瓜地马拉筑起戒备森严的围墙。

（八打灵再也12日讯）在美国总统特朗普与民主党就兴建墨西哥边境围墙上亿美元拨款课题争论之际，有心人士惟恐天下不乱，在脸书发布一则文不对图的假新闻，将以色列及埃及边界上的围墙图片声称是墨西哥与瓜地马拉筑起戒备森严的围墙。

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社交媒体流传的图说写道，“这是墨西哥在他们与瓜地马拉边界筑起的隔离墙以防止不速之客。注意铁丝网及守卫塔内持有武器的守卫。美国难道不应该像墨西哥一样保护其边界吗？”

据法新社旗下的真相找寻（AFP Fact Check）报道，该照片自去年12月杪在网上传开后，获逾1900次转发；这图文不符的图片早在2016年就在社交媒体传开。

谷歌反向搜图结果显示，原图是由法新社摄影师阿末卡拉比于2012年2月15日拍摄，原图图说则写道，“埃及边境守卫（右）在守卫塔上观察由以色列在以色列及埃及红海城市埃特拉边界建设的边境墙。”

社交媒体流传声称是墨西哥与瓜地马拉筑起围墙的图片，被许多网民转发，但该图片其实是以色列及埃及边界上的围墙。

图片地点是河流

以谷歌地图搜索墨西哥及瓜地马拉边境的结果显示，有关地区并没有干旱的沙漠可支撑如图般的围栏；而实际的墨瓜边界大部份包括苏奇亚提河。

驻守墨西哥及在2018年拍摄中美移民的法新社摄影师阿尔弗雷多埃斯特拉说，部份南墨西哥边境并没有围墙，可轻易游泳渡过河流。

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墨西哥前总统恩里克培尼亚在2014年7月宣布南境之令（Programa FronteraSur）以加强南墨边境安全。据美国议会调查局，美国给予约2000万美元的援助，主要是非侵略性检查设备及训练。