2呛声烟民道歉．李文材：不追究 随着拍视频呛卫生部副部长李文材的烟民今日作出道歉后，李文材表示这起事件已告一段落，他不打算再追究。

（霹雳．太平12日讯）随着拍视频呛卫生部副部长李文材的烟民今日作出道歉后，李文材表示这起事件已告一段落，他不打算再追究。

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他表示，我国是一个民主国家，如果烟民不同意政府的作法并有所根据，卫生部可与他们进行交流，但希望人民不要挑战法律，否则卫生部绝不会手软。

他今早到太平不夜天公市向小贩进一步讲解扩大禁烟令详情，以及了解昨日在社交媒体疯传的视频事件时说，他其实并不知道其中一名烟民蔡长发今天要来向他道歉，既然对方具有诚意，他也欣然接受。

他说，虽然另一名烟民还没有对此事道歉，但他认为此事件应该就此结束。今午较后时另一名烟民王绍洋也向李文材道歉。

李文材今早在新闻发布会上指出，卫生部主要是要宣传扩大禁烟区的条例，让更多烟民知道哪里不可以吸烟，以免影响非烟民。

他说，新禁令在推出后，虽然有一些餐饮业者指生意下跌，但另一些的生意上升，因为非烟民更喜爱光顾没有烟民抽烟的食肆。

他表示，在落实扩大禁烟令后，卫生部共出动了340名执法人员，并将逐步检查霹雳州内的1万4000间食肆，截至昨日已检查了6265间或44.7%。

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3803食肆没贴禁烟牌

他说，没有贴上禁烟告示牌的食肆有3803间或60.7%，执法人员发出了共4185张警告单（66.8%），有86人被发现在禁烟区内吸烟。

“卫生部也主办了共1万4591项有关禁烟的教育活动，并派发了3809张宣传单。”

2名烟民前晚在太平不夜天公市的一间咖啡摊前拍摄视频呛李文材，他们当时显得很气愤，以粗话辱骂及指李文材是“李蠢材”。他们还故意在禁烟告示牌前拍摄，并挑战当局来捉他们。

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有关视频昨日在社交媒体疯传，许多网民指责他们不该如此辱骂李文材。

蔡长发：扩大禁烟区很困扰

“烟民无处可吸烟”

在视频里呛李文材的退休人士蔡长发说，他在前晚因为喝了很多酒，加上友人刺激，才讲了许多对李文材不礼貌的话。

他受访时指出，扩大禁烟范围确实为烟民带来了困扰，使他们几乎无处可吸烟，他心里已郁闷了许久。

“前天晚上我到不夜天喝酒，在微醉时又受到友人刺激，一怒之下便对着友人的手机，讲出了许多对李文材不礼貌的话。”

蔡长发说，当昨天视频被上载到社交媒体并疯传后，他知道已犯错了，并感到非常内疚，因此今早听说李文材要来不夜天公市巡视，于是前来向李文材真诚道歉。

他表示，当他趋前向李文材表明来意时，对方非常大方，即刻接受了其道歉。

“我希望这件事因此告一段落，网民也不要再继续转发有关视频。”

他向李文材道歉时表示此事件让他成了网红，李文材回应说本身同样也网红了。

也向倪可敏道歉

另一方面，蔡长发也针对此事向国会下议院副议长倪可敏道歉，因为他在视频中曾指下次不会再投选火箭，并表示行动党会因此而失去10%的选票。

“我当时确实是喝多了，给人激了一激便发作，希望倪可敏能原谅，大家都是好朋友，我与火箭一齐已很久了，并忠心支持火箭。”

李文材与蔡长发（左）握手，并接受其道歉。（图：星洲日报）

自称酒后失理智

另一烟民向李文材道歉

与蔡长发（67岁）一起透过脸书视频怒骂李文材的王绍洋（50岁）今午也透过视频向各有关方面道歉，更坦言社交媒体的力量是非常恐怖，他的视频更远传到英国，而且也面对很多友人的指责及劝告。

担任羽球教练的王绍洋说，他当晚为了香烟的事而闹到今天的地步，因此选择公开道歉，希望可以获得接受及请求原谅。

他受访时指出，拍摄视频时是周五凌晨3时许，在巴刹不夜天公市茶室喝了很多酒，神智有些不清，不堪旁人的言语刺激，便胆敢拍摄视频并上载到社交媒体。

“当时只是一气之下的不理智行为，如今酒后清醒，知道自己做得不对，因此接受劝告及作适当的弥补，希望可得到各界的原谅。”

他说，他抽烟已多年，最近烟瘾更重，平时一天要抽上好几包烟，餐前餐后及闲时都会随性抽烟。

“过去抽烟是随时随地可抽，如今却因卫生部扩大禁烟区后，茶室、小贩中心四处都不可再抽烟，难以适从。”

他说，为了抽一根烟，必须走到马路，想驾车到太平湖公园抽，那也是禁烟区，到处找不到可以合法抽烟的地方，内心真的感到“要抽烟，好难！”

他希望有关当局可以提供适当的吸烟区给烟民吸烟。

他表示，本身也知道抽烟危害健康，但一时之间无法将烟戒掉，因此希望有关当局应体谅烟民的“困境”。