县会打脸专页管理员·瓜雪没计划建机场 脸书专页Hello Malaysia在本月1日，以图文并茂的贴文表示，继梳邦和雪邦后，瓜雪将拥有一座全新的机场，并且成为一个拥有单轨火车、体育馆等设施的城镇。

瓜雪空中花园城市的宣传图，包括兴建体育馆、机场及单轨火车站。

（八打灵再也12日讯）瓜拉雪兰莪建机场？非也！

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脸书专页Hello Malaysia在本月1日，以图文并茂的贴文表示，继梳邦和雪邦后，瓜雪将拥有一座全新的机场，并且成为一个拥有单轨火车、体育馆等设施的城镇。

不过，瓜雪县议会过后在脸书专页贴文声称没有收到任何申请，直接打脸Hello Malaysia专页管理员。

Hello Malaysia的管理员在贴文表示，他收到一堆发展计划的照片，显示（这些发展）即将改变整个瓜雪和周围地区的景观发展。

“这座城市的规划将来将拥有一座机场、体育馆、房屋、单轨火车等。根据管理员的搜查，这项巨大的工程将由一所私人公司来承建。”

贴文指计划料今年展开

这项计划预计在2019年展开，全盘计划在2028年完成。一旦完成，将促进周围城镇，包括依约、双溪毛糯、叻思等地的经济，以及提供大量的就业机会予当地居民。

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贴文还指，这项先进及摩登的计划，好比实现了2020年宏愿，让大家期待这项计划的落实。

有网民提出疑问，为何一个州属要有三个机场那么多？也有网民留言调侃，当局应该先铺好道路，才谈这些大型计划；也有人声称赶快去购买依约的地，等着发财。

瓜雪县议会脸书专页澄清没这项计划。

县会：没收到任何申请

瓜雪县议会在本月7日，于脸书专页贴文，声称当局已经知悉这个已经在社交媒体广传的“消息”，并且也收到很多公众的询问。

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当局澄清，瓜雪县议会并没有收到任何发展商正式的申请，以推行这项巨大的发展计划。

任何发展计划，都必须先咨讯瓜雪县议会，以便符合已经在宪报颁布为该县发展指南的瓜雪县议会2025年地方规划。