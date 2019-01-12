涉9900万政府合约滥权·前旅游局高官女CEO保外 “拿督级”前大马旅游促进局高官及私人公司的女性首席执行员，在被延扣协助调查一宗超过9900万令吉政府合约滥权案后，两人今日获释。

拥有拿督勋衔的旅游局前高官（左二）和女首席执行员以5万令吉外加1名担保人保外。（图：星洲日报）

（布城12日讯）“拿督级”前大马旅游促进局高官及私人公司的女性首席执行员，在被延扣协助调查一宗超过9900万令吉政府合约滥权案后，两人今日获释。

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推事阿迪卡批准他们以5万令吉外加1名担保人保外。

4天前录供后被捕

两名嫌犯于早上9时抵达布城推事庭，并身穿反贪会橙色上衣和戴手铐。

他们由周三起被大马反贪污委员会扣留4天。

反贪会是于周二约下午5时20分扣留上述的32岁女子，随后下午5时50分扣留这名拥有拿督勋衔的64岁男子，他们是在布城反贪会总部录口供后被捕。

反贪会消息指出，上述政府机构前主席涉嫌利用职权，建议让一家公司直接获得一项超过9900万令吉数码广告活动计划合约，这笔款项是来自大马旅游促进局的拨款。

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消息说，反贪会是在2009年反贪会法令第23条文（滥权贪污）下调查此案。

此事发生后，由前大马旅游促进局主席拿督萧家伟领导的两家本地上市公司——安康（ANCOM）及耐力士（NYLEX）双双向大马股票交易所报备，已经召开紧急会议讨论此事对公司业务、股东及利益相关者的直接及间接影响，以及公司可能采取的行动。

安康及耐力士也保证业务不受影响，旗下的营运单位皆由各自的主管掌控，过往记录良好。

萧家伟是安康执行主席，也是耐力士的集团董事经理。