曹观友：公寓灯光测试巧合．‘十字架’已变成‘王’ 坐落在日落洞阿末诺路，目前仍在兴建中的葛丽丝园日前晚上进行灯光测试，巧合地打出“十字架效果”，引起巫裔非政府组织及当地巫青团的不满。

葛丽丝园日前晚上进行灯光测试，巧合地打出“十字架效果”后，一度引起巫裔非政府组织及当地巫青团的不满。（图：星洲日报）

（槟城12日讯）葛丽丝公寓的灯光，从“十字架”变成“王”了。

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坐落在日落洞阿末诺路，目前仍在兴建中的葛丽丝园日前晚上进行灯光测试，巧合地打出“十字架效果”，引起巫裔非政府组织及当地巫青团的不满。

槟州首席部长曹观友今日受询时，出示手机内的一张照片，则显示“十字架”已变成“王”字。

曹观友说，该建筑物不是教堂，而是一座公寓，但有人因灯光测试引起的巧合，而感到受触犯。

他说，我国是一个宗教多元的国家，国人在各处都可看到各种宗教的膜拜场所和建筑物，若要感受被触犯，其实每一时刻都会感到被触犯。

相信只是误会他相信这只是一个误会，发展商并无此意，但他希望大家都要顾及他人的感受。

星洲日报记者日前已向发展商公司及双溪槟榔区州议员林秀琴查询，证实此事只属巧合。“十字架”打横的空间为空中花园，打直的空间则是逃生楼梯，两个空间同时开灯，就巧合地显现了十字架，但此事绝对无关宗教。

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在曹观友今日出示的照片中，这一次的灯光测试呈现了“王”字。

曹观友今日为伯乐学院大学环境建造系学生毕业展主持开幕礼，有关作品于今、明两天早上10时至晚上8时，在潮人居展出。

曹观友在致词时以上述事件为例说，一项设计非常重要，成品将对多方面带来影响。

该院副校长布箂恩也在会上宣布，澳洲伍伦贡大学（University of Wollongong）将收购伯乐学院大学，也计划在峇都交湾设校，校舍已在建造中。他说，澳洲伍伦贡大学是世界排行250名内的知名大学，这次的收购将为伯乐学院大学带来转型，对槟州作为高等教育枢杻的发展也是强心剂。

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曹观友出示手机内的一张照片，显示“十字架”已变成“王”字。（图：星洲日报）