身上充电器爆炸冒烟·用餐男右手灼伤吓坏 惊险一幕，一名男子在用餐时，身上的充电器突爆炸冒烟，右手灼伤送院！

救护车到场将伤者送入医院。

（新加坡12日讯）惊险一幕，一名男子在用餐时，身上的充电器突爆炸冒烟，右手灼伤送院！

广告

新加坡《新明日报》报道，这起事件发生在昨天傍晚6时30分左右，勿洛转换站熟食中心。

目击者方丽华（销售员）告诉记者，她当时在熟食中心内用餐，距离两张桌子外的一组食客突然出现动静，纷纷跳离桌子，其中一名男子的身上掉下了一个充电器。

“充电器接着开始冒出浓烟，还发出一阵烧焦味，我也被吓得不知所措。”

她形容，充电器虽没起火，但不断冒烟还逐渐熔化，十分担心，也不敢靠近查看。“我后来吃完后，发现地上仅遗留着被烧坏的充电器及袋子。”

据她观察，男子的右手似乎在此事中受伤，事发时幸好有公众伸出援手，立刻施救，用手套装着冰块为他冰敷，男子则露出痛苦的表情。

新加坡民防部受询时证实，抵达现场后将一名40来岁的伤者送往樟宜综合医院接受救治。

广告

新加坡的防火公司Fire Safety SG董事长潘丽丽之前接受媒体询问时说，充电器起火原因众多，包括使用非正规充电器，导致充电时大量负荷而过热，或是电线短路，结果引发火患。

针对充电器火患，民防部队曾建议，公众应购买正规充电器，不用时的存放处应在室温，也不应通宵充电。

此外，充电时也避免把充电器或电池放置在靠近易燃物的地方，而是放在坚硬平坦之处，以利散热。