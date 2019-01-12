JAKIM：商家须高度敏感·滥用清真标志罚500万 大马伊斯兰发展局（JAKIM）总监拿督莫哈末诺丁今日指出，任何蓄意滥用清真标准混淆穆斯林的人士，将受到严厉惩罚，他们可被罚款不超过500万令吉。

（吉隆坡12日讯）大马伊斯兰发展局（JAKIM）总监拿督莫哈末诺丁今日指出，任何蓄意滥用清真标准混淆穆斯林的人士，将受到严厉惩罚，他们可被罚款不超过500万令吉。

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他发表文告说，违例者将在2011年的商品说明法令（Akta Perihal Dagangan2011）下受到惩罚。

他透露，首次违例的非团体或组织，可被罚款不超过100万令吉，或监禁不超过3年或两者兼施。

莫哈末诺丁补充，商家必须保持高度的敏感性，以满足国内穆斯林和非穆斯林消费者的需求；同时，民众也受促选择购买拥有权威认证的清真物品。

隆雪伊斯兰马来食品生产者协会主席阿尤阿都马吉此前建议，大马伊斯兰发展局强制所有餐馆业者必须拥有清真认证。

强制餐馆清真认证须咨询

莫哈末诺丁对此做出回应时坦承，清真食品认证证书（SPHM）是由商家自愿性申请，因此目前并无任何条例可强制规定商家必须向有关当局申请清真食品认证。

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他说：“要求所有餐馆业者申请清真认证的建议，需要先听取各方的意见。”

莫哈末诺丁也促请所有清真餐馆向大马伊斯兰发展局申请清真认证，以确保食物的质量，同时加强消费者信心。