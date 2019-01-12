加米尔上任不到2周卸职．移民局总监又换人 甫上任不到两周，拿督加米尔将卸下移民局总监职，并由内政部副秘书长（政策与控制）拿督英德拉凯鲁再米接任。

内政部副秘书长（政策与控制）拿督英德拉凯鲁再米盛传将接任移民局总监职，取代上任不到两周的拿督加米尔。（图：星洲日报）

（吉隆坡12日讯）甫上任不到两周，拿督加米尔将卸下移民局总监职，并由内政部副秘书长（政策与控制）拿督英德拉凯鲁再米接任。

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移民局消息来源披露，有关任期将从周一（14日）开始生效。原任内政部副秘书长的（管理）拿督加米尔，是于1月1日才刚刚接替转任国家金融罪案中心（NFCC）首席执行员拿督斯里慕斯达法阿里的移民局总监职务。

无论如何，消息并未透露加米尔卸任移民局总监后的新职务。

内政部秘书长拿督斯里阿威接受《星洲日报》询问时，拒绝正面回应有关移民局总监再易人的传言，仅表示内政部将在较后发文告解释有关事件。

政府首席秘书拿督斯里依斯迈早前表示，公共服务领域将在2019年出现大量的人事重组，以强化公共服务的运营及提升效率。

他说：“我们不希望他们在一个位置上安逸太久，我们鼓励他们把专业和经验带到其他部门以提升效率。”