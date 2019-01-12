私吞公款佯称遇劫·商人偕同伙被捕 1名汽车零件店业者因为欠下巨款，竟然动起歪念头伙同同伴私吞自家公司的公款，还报假案声称遇劫，结果在警方调查下无所遁形，最终双双被捕。

其中一名嫌犯今早被押往法庭申请延扣时，低头避开摄影镜头。（图：星洲日报）

（八打灵再也12日讯）1名汽车零件店业者因为欠下巨款，竟然动起歪念头伙同同伴私吞自家公司的公款，还报假案声称遇劫，结果在警方调查下无所遁形，最终双双被捕。

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沙登警区主任依斯马迪助理总监指出，警方是在前天下午2时30分，接获1名卅余岁的男子报案，指他在金銮镇遭到抢匪假车祸真抢劫，抢走了他刚从银行提出的16万公款。

“不过，警方调查后发现他们涉嫌报假案，于是在昨天下午4时突击金銮镇地区某住宅，逮捕报案者及另一名男子，并在住家里起获4万9400令吉。”

他说，2名嫌犯随后向警方招供，指他们因为欠债10万令吉，所以动起歪念头，动用公款还债，并报假案来欺骗其员工；警方已援引刑事法典第182（蓄意提供假情报）条文调查此案，并将两人押往灵市法庭申请延扣4天助查。

“对此，我想在此严厉警告公众不要报假案，这不单只是一种罪行，也会浪费纳税人的钱及浪费精力。”