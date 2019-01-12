移民局：威胁国家治安．去年逾8万护照报失 移民局副总监拿督阿都哈林指出，2016年只有4万4528宗护照报失案，但之后连续3年，护照报失个案日益攀升，在2018年竟高达8万3617本护照报失。

阿都哈林：当局在短短10天，便逮捕了1367名非法入境者。（图：星洲日报）

（森美兰．波德申12日讯）移民局副总监拿督阿都哈林指出，2016年只有4万4528宗护照报失案，但之后连续3年，护照报失个案日益攀升，在2018年竟高达8万3617本护照报失。

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因此，他说，为了防止遗失护照对国家可能造成的治安威胁，从今年1月2日起，任何因个人疏忽原因导致护照遗失者，将依照遗失次数，面对200至1000令吉不等的罚款。

他指出，至于因遇上天灾或个别事件导致护照遗失，如火灾、遭抢劫等，不存在疏忽问题，则可豁免罚款。

遗失三次或以上罚款1000

阿都哈林是于今早在波德申移民局训练中心，主持移民局KP29级助理执法官培训结业仪式后，在新闻发布会上这样表示。陪同者有大马移民局学院总监莫哈末嘉斯密。

“首次遗失者罚款200令吉，加上补发护照费200令吉，共400令吉；第三次或以上则每次罚款1000令吉。我们希望以严厉罚款的方式，能警惕市民好好保护护照，避免遗失，否则遗失护照一旦落在不法分子的手上，会对社会造成危害。”

他指出，由于一般市民不会将护照随身携带，只有出国才需要，结果往往会因时隔太久而遗失了护照，对于这种疏忽导致护照遗失的行为，当局必须以罚款惩戒。

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首10天捕1367非法入境者及14雇主

另一方面，他指出，从2019年元旦日至1月10日的短短10天内，该局在全国各地展开313场取缔行动，检举了3746人，其中1367名非法入境者及14名雇主被逮捕；截至1月10日为止，全国共13所移民局扣留营，共有8880名被扣的外籍人士。

在8880名被扣者当中，分别为7168名男子、1539名女子及173名儿童；其中印尼籍有2929人，占了大多数，其他国籍包括缅甸籍1998人、孟加拉籍1613人、印度籍712人、泰国籍372人。

阿都哈林说，移民局在近年来，展开了更多的取缔行动来对付非法入境者，从2014年5452场到2015年1万449场、2016年1万949场，2017年则高达1万6737场取缔行动，足以显示当局严厉打击非法入境的决心。

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“从2018年1月1日至12月31日止，共有7万3000外籍人士，因准证、护照问题或被列入大马黑名单，移民局援引了1953/63年移民法令第8（3）条文，拒绝了这些人入境大马。”