富家女跳楼·韩国男竟反咬欠钱不还·女郎姐：你欠我们一条命 富豪女恋上挂花场的韩国男，两人起争执女郎坠楼而下，当场身亡，韩国男被指在外造谣，称女郎欠他钱，姐姐痛批：你还欠我们一条命！

（新加坡12日讯）富豪女恋上挂花场的韩国男，两人起争执女郎坠楼而下，当场身亡，韩国男被指在外造谣，称女郎欠他钱，姐姐痛批：你还欠我们一条命！

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新加坡媒体昨日报道，33岁富家女疑跟韩国男子起争执后，从卡佩芝大厦（Cuppage Plaza）5楼坠下，当场不治。据悉，该名韩国男子是一名挂花场的男歌星。富豪女一年前在深圳结识韩国男子，对他动了真情，不但花百万为他买房子，还飞往新加坡捧韩国男子的场。

谁知在本月7日与韩国男子起争执后，跨过栏杆，韩国男冷眼对待，富豪女一气之下，翻身跳下。

死者家属在万礼火化场处理身后事，姐姐激动地说，听闻韩国男在外造谣，反指妹妹欠钱未还，令她感到无法置信，直言：“你还欠我们一条命！”

“他们说我妹妹骗他，我想要问，骗他什么了？骗钱还是感情？她连命都丢了！”

友人透露，他们曾到挂花场找韩国男，却不得要领，甚至传出污蔑富豪女的谣言，指她嗜毒或经济陷困难，才会做出这种事，令他们气愤心寒。

昨日在万礼火化场，家属指事发当日晚上8时收到死者的简讯，当时没有异端。

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谁知，在凌晨3点另一名友人收到她的简讯称自己被“被欺负了”，但该名友人当下没有看见，没想到隔日就听闻噩耗，非常难过。

友人透露，韩国男大约是凌晨5时下班，相信是因为8日到韩国游玩之事，大吵后才酿成悲剧发生。