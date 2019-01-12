Space X载人火箭首曝光 美国太空探索科技公司SpaceX始创人马斯克，周四（10日）在推特公开其载人火箭“星际飞船”（Starship）的首张原型照片，可见火箭表面是光面银色，外形圆润而复古。

（图：美联社）

（美国12日讯）美国太空探索科技公司SpaceX始创人马斯克，周四（10日）在推特公开其载人火箭“星际飞船”（Starship）的首张原型照片，可见火箭表面是光面银色，外形圆润而复古。

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这火箭有望于将来用作载人到月球和火星。

马斯克在推特图文并茂分享新相，写道：“星际飞船试射火箭刚在SpaceX的德州发射场完成装配，这是实物照片，并非渲染图。”这枚在多明尼加博卡奇卡制造的原型火箭，直径约9公尺，与将来的火箭一样，但长度则较短。

火箭料于今年3月或4月首次试射，进入距离地球数公里的亚轨道，之后重返地球。轨道原型则预计在6月试射，届时会搭载巨型火箭推进器“Super Heavy”。Space X曾表示，这些火箭有天可载人来往不同城市，甚至来回月球和火星。