批希盟承认统考大U转 . 土著部长也看不过眼 承认统考文凭除了是华社关心的重大课题，砂拉越政党联盟非华裔领袖也非常关注该课题

紫河阁22周年纪念庆典晚宴筹委会主席本固鲁温民生（右）赠送纪念品给马德联总会署理总会长郑明发（左）；中为紫河阁阁长李清泉。

（古晋12日讯）承认统考文凭除了是华社关心的重大课题，砂拉越政党联盟非华裔领袖也非常关注该课题，更帮腔华社抨击希盟联邦政府在兑现承认统考文凭竞选承诺时，出现大U转。

广告



昨晚在新生村德教会紫河阁阁所举行的22周年纪念晚宴上，受邀担任主宾的砂农业现代化、土著地及区域发展部助理部长拿督罗伦沙嘉，与大马德联总会署理总会长拿督斯里郑明发，连番非议希盟联邦政府拖延承认统考文凭的承诺。



罗伦沙嘉直批希盟兑现竞选承诺时出现大U转，而且行动党砂州主席兼贸消部副部长张健仁，以及行动党秘书长兼财政部长林冠英更只是保持沉默。



“过去行动党一直提统考课题，人联党在此课题上竭尽全力，成功争取砂政府承认统考文凭。反而是希盟在兑现承诺时，却出现大U转。”



承认统考别扯上种族



郑明发在较早前致词时，希望希盟政府在承认统考文凭课题上，不要再顾左右而言他，也不要牵扯太多种族课题和情绪。既然希盟诺言已许下，是时侯要制定出务实执行方案。



“在承认统考文凭上，华社可以等，也可以给新政府多些时间，但政府必须要展现出诚意，应尽快指示教育部制定承认统考文凭的执行流程和时间表，并对外公布。”

广告



（新闻来源：砂拉越星洲日报）









温民生（右）赠送纪念品给砂农业现代化、土著地及区域发展部助理部长罗伦沙嘉。