复活节岛石像或提示水源地点 智利复活节岛上的摩艾石像究竟有何含意，至今众说纷纭。美国学者近日指出，石像的摆放位置，是为了提醒当时的人的水源所在，石像的大小及特征或是指出现场的水质及水量多寡，并且是拥有这些水源的部落拥有多少资源的证明。

（图：香港明报）

（智利12日讯）智利复活节岛上的摩艾石像究竟有何含意，至今众说纷纭。美国学者近日指出，石像的摆放位置，是为了提醒当时的人的水源所在，石像的大小及特征或是指出现场的水质及水量多寡，并且是拥有这些水源的部落拥有多少资源的证明。

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岛上的摩艾石像出现在13世纪、由岛上不同部落打造。之前研究认为，石像代表当地人祖先，也可能与仪式活动有关，至于为何摆放在现址，谜团至今未能解开。

美国纽约州宾汉顿大学教授利波和其他学者分析岛上93座在18世纪有欧洲水手登岛前已建造石像的分布情况，并了解石像附近有没有庄稼、捕鱼和淡水源头的遗址。

后来他们集中研究，岛民当时如何取水，因为岛上没有持续存在的河流，也没有证据显示岛民依赖湖泊水源。岛上淡水会走进蓄水层，渗进洞穴并在沿岸出现；退潮时会有突然出现的溪流，淡水会流到不同地方。岛上有淡水的地方，附近都有摩艾石像，没有水源的地点也有古井的痕迹。