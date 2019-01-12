夺世界首20张最佳照片．男孩与水牛互动爆红 由摄影师莫纳兹里拍摄的一组“男孩与水牛”的照片，夺得世界首20张最佳照片，以及赢得以“共享情感”（Sharing Motion）为主体的亚洲人或事物摄影比赛冠军，为国争光。

苏古卡密斯与水牛互动的照片作品，夺得亚洲摄影比赛冠军。（图：马新社）

（登嘉楼‧瓜拉登嘉楼12日讯）由摄影师莫纳兹里拍摄的一组“男孩与水牛”的照片，夺得世界首20张最佳照片，以及赢得以“共享情感”（Sharing Motion）为主体的亚洲人或事物摄影比赛冠军，为国争光。

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这组与水牛互动的照片模特儿，是就读瓜拉登嘉楼巴当敏丁国中初中二的学生莫哈末苏古卡密斯（14岁，在8名兄弟姐妹中排行老么），居住在距离瓜拉登嘉楼13公里的甘榜古邦埔祖。

能与家禽互动当朋友

莫哈末苏古卡密斯于2015年开始成为多名摄影师拍摄的对象，因为他有能力与其父亲饲养的100头水牛互动。

莫哈末苏古卡密斯接受马来报访问时说，自2015年，超过100名来自国内外的摄影师到来，拍摄他与其“朋友”（水牛）互动的照片。

他说，他与父亲饲养的4头水牛阿旺、斯梅、巴巴和东谷（水牛的名字）互动照片在网站流传，让他感到欣慰及兴奋，同时也令他感到为其家族、甘榜和学校带来荣耀。

“与其他朋友相比，我的玩伴不是一些小玩意，而是父亲饲养的家禽，如水牛、羊、牛、鹅和甘榜鸡。

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“在我幼儿园时，我就跟父亲与水牛玩乐，我可以躺在或坐在水牛身上几个小时，从不觉得沉闷。

也令我感到庆幸的是，截至目前不曾造成任何受伤事故。”

“苏古卡密斯—甘榜男孩”脸书专页是在几年前开设，拥有超过2000名网民按赞，不过近几天苏古的照片在网络疯传后，他瞬间成为人人追捧的网红，专页按“赞”的网民人数也攀升至逾8万人。

苏古卡密斯自小就与水牛为伴，他能与100头水牛互动玩乐。