林秋雅：在海南史册地位崇高．冼夫人精神值得发扬 大马海南联会总会长拿督林秋雅说，中国古代历史人物冼夫人在海南史册地位和贡献不可磨灭，值得海内外海南人了解，发扬其精神和文化。

大马海南联会和中国海口市冼夫人文化协会交流后，交换纪念品。左起为王国维、冯所海、冯健英、林秋雅、胡朝栋、李坚城及王嵣荃。（图：星洲日报）

（吉隆坡12日讯）大马海南联会总会长拿督林秋雅说，中国古代历史人物冼夫人在海南史册地位和贡献不可磨灭，值得海内外海南人了解，发扬其精神和文化。

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她说，在大马，有不少海南先辈建立庙宇和会馆安奉冼夫人，也有人追寻冼和宏扬夫人一生传奇生平和故事。

林秋雅在该会与到访的中国海口市冼夫人文化学会常务副会长冯健英率领的文化代表团交流时说，这次交流会主要探讨一和增加冼夫人在海南和大马的推广和宏扬，相互学习及交换心得。

她指出，长期以来，冼夫人文化传承受到海南有关部门重视，军坡节就是有影响力的传统节日，当地地方政府也致力打造其文化，中国国务院也把“冼夫人信俗”列为国家级非物质文化遗产项目。

她说，在大马，高州籍贯也崇奉冼夫人，由高州先辈在上世纪60年代发起建成的增江冼太庙，是目前我国最大的冼太庙宇，近年高州总会也从祖籍地奉请冼夫入像回大马安奉在各属会，重温冼夫人的精神价值。

冯健英说，在中国，冼夫人因在古代政治、经济、文化和社会有显著贡献而享有崇高地位，特别是她对早期海南社会转型、民族团结作出贡献，一直被海南民众尊崇为“神”，形成独特冼夫人文化。

他希望这次到大马交流，能激发新的火花，让更多人，特别是岭南、东盟国家等地区的民众了解，并希望打造为国际文化遗产。

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出席交流会者有海口市冼夫人文化学会副会长王国维、冯所海、马来西亚高州总会会长拿督胡朝栋、大马海南联会副经济主任王嵣荃及学者郑庭河博士等。