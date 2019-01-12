“会员没涉医疗纠纷”．中医总会：可安心看诊 马来西亚中医总会总会长杨伟雄说，自该会受卫生部委任为大马中医药组织唯一代表团体后，在过去频繁接到民众投诉，关于针灸、推拿和中医医疗纠纷中，所幸没有任何会员涉及各项例案。

（吉隆坡12日讯）马来西亚中医总会总会长杨伟雄说，自该会受卫生部委任为大马中医药组织唯一代表团体后，在过去频繁接到民众投诉，关于针灸、推拿和中医医疗纠纷中，所幸没有任何会员涉及各项例案。

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他说，在这种情况下，国民和公众，可以安心看诊和得到保障，确保不会延误。

杨伟雄昨晚是在该会举行的新年年欢暨慰劳职工晚宴上致词时说，该会全国会员可以给予一定的医疗信誉保证。

他说，该会感激社会各界善长仁翁慷慨解囊，促使该会属下已有60年历史的中华施诊所和6年的中华中医医院，才能持续对全民全免的施医赠药，同时让该会会员继续保持奉献，推动各项活动。

他感到欣慰，该会理事和同事配合无间，一起坚持，出钱出力，互相扶持，华社团体也给予支持，才能永续发展和壮大，提高专业泙和高尚医德。

周绍聪：坚持落实使命

大马华人行团总会总秘书周绍聪说，马来西亚中医总会是一个有冲劲和魄力的组织，在推动各项活动全心投入。

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他说，虽然这是一个具有历史的组织，但现在的情况像青年团体一样有干劲，坚持信念落实中医的使命。

中华施诊所和中华中医院主席林新和说，这两间中医诊所和医院，将继续提高更好的医疗服务，让更多需要治疗的病患者得到照顾。

他说，中华施诊所虽然面对过大火洗劫，所幸获得社会人士支持，使到灾后能快速恢复。

出席者有该会名誉会长廖德顺、谢奇、法律顾问黄天鸿、总秘书郭伟康、财政邢益腾、星洲日报公关企业及企业务促进部总经理陈金泉及经理冯靖雯等。