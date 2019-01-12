柯昌兰：鹅江汽水的新年回忆 小弟在咱家的微信群组里写道：被老爸叨念了快2个月，终于买到了他女儿小时候爱喝的汽水了

小弟在咱家的微信群组里写道：被老爸叨念了快2个月，终于买到了他女儿小时候爱喝的汽水了。

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我看了会心一笑，是鹅江汽水吗？怎么包装不同于以往？



一听到我今年有回老家过年，父亲一早便叮嘱小弟从诗巫订购鹅江汽水回家。



我小时确实爱喝鹅江汽水，可我现在连喝咖啡都已不加糖。想来在父亲的印象和记忆中，当年的我在喝鹅江汽水时，是多么的开心、满足和快乐。



也许父亲忘了女儿已年过半百，也或许父亲希望女儿犹能开心、快乐如年少。



世上有比父母更痴情的人吗？世间的爱，怕只有父母才会对子女这样情不自禁的付出吧！



鹅江汽水的甜，是童年记忆中最“甜蜜”的时光，早已与记忆中的快乐新年，合而为一。

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小时候只有年节才喝得到汽水，放学回家看到客厅摆着一箱鹅江汽水，小小的心灵便知道农历新年就要到了，那种雀跃和期待过年的心简直乐得飞起来。



团圆饭过后，父亲掰开木箱分汽水，宛若农历新年一个重大的仪式，木箱里有72支汽水，每人可凭自己喜爱的口味选择不同颜色的汽水，在瓶盖上钉了个洞，一人一支在手，一小口一小口吮吸，每一口都如琼浆玉液般珍贵。



72支空瓶和木箱完整回收，还有回扣。过完元宵节，木箱里的空瓶整整齐齐，我与弟妹们意犹未尽，依依不舍，期待下一个新年。



现今丰衣足食的小孩，是无法体会我辈因为一瓶鹅江汽水，一筒蛋卷，一串鞭炮，就能过一个乐开怀新年的感受。

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新年来临，你开始整理行李、张罗新年礼物，一手拎着礼，一手拎着雀跃的心情，准备往家的方向奔去了吗？



好多年没有回乡过年，今年决定要回老家与父母一起过年，距离回家还有整20天，扳着手指头数算当儿，思念早已插上翅膀，往家的方向飞去。



（星洲日报．砂拉越．情怀大地．作者：柯昌兰）