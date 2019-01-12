汽油价急挫影响．美国12月消费物价．9个月首跌 美国12月消费者物价指数（CPI）九个月来首次下滑，因汽油价格大跌，但核心通膨压力仍然较大，因租房和医疗成本稳步上升。

（华盛顿12日讯）美国12月消费者物价指数（CPI）九个月来首次下滑，因汽油价格大跌，但核心通膨压力仍然较大，因租房和医疗成本稳步上升。

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总体来看，美国劳工部周五发布的数据显示通膨受控，部份类别的物价上涨被其他类别物价下跌所抵消。这可能支持美国联邦储备局官员最近承诺今年对加息将保持耐心的声明。

“美联储将以此作为进一步证据，证明物价压力上升的速度要比一些人因近期原本紧俏的劳动力市场强劲增长而担心的要慢，”

Aberdeen Standard Investments高级全球分析师James McCann表示，“很显然，这证明了美联储发出的在加息问题上更有耐心的讯息是正确的。”

CPI跌0.1%

上月，消费者价格指数（CPI）下滑0.1%，为3月以来首次下滑，也是同期最低水平，11月为持平。

在截至12月的12个月中，CPI上涨1.9%，低于11月2.2%的涨幅。

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扣除波动较大的食品和能源价格，核心CPI上涨0.2%，连续第三个月录得相同涨幅。在截至12月的12个月中，核心CPI增长2.2%，与11月涨幅一致。

12月通膨符预期

12月的通膨数据符合经济学家的预期。2018年CPI上涨1.9%，低于2017年2.1%的涨幅。但核心CPI从2017年的1.8%升至2.2%。

联储局设定了2%的通膨目标，联储在制定货币政策时，追踪的是另一个指标──核心个人消费支出（PCE）物价指数。

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11月核心PCE较上年同期上升1.9%，10月为上升1.8%。去年3月，该指数自2012年4月以来首次达到2%。

美联储预计今年将升息两次，但包括美联储主席鲍威尔在内的多位政策制定者表示，他们在收紧货币政策时将持谨慎态度。