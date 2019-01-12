政府停摆拖累．美股终止5连涨 美国股市11日微幅走低，因美国政府持续关门，而中国经济可能放缓的担忧也给股市带来压力。

（纽约12日讯）美国股市11日微幅走低，因美国政府持续关门，而中国经济可能放缓的担忧也给股市带来压力。

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由于微软拖累，道琼斯工业平均指数下跌5.97点或0.02%收2万3995.95点；标普500指数微跌0.38点或0.01%收2596.26点，主因为能源类股下跌而走低；纳斯达克综合指数下跌14.59点或0.21%收6971.48点。

联邦政府连续第21天仍然部份关闭，引发市场担心可能会再拖延很长时间。特朗普总统推文指由于政府关门，他将不出席本月稍晚的达沃斯世界经济论坛。

他还表示，如果白宫和国会无法达成协议以结束关门，他将“很可能”宣布进入国家紧急状态。

美国商银美林经济学家宋约瑟（Joseph Song）在给客户的报告中表示，“我们认为最终政府将重新开门，但只会在经济、金融或政治感受痛苦而达成协议后。”“关门每两周将减少0.1个百分点的经济成长率；更可能对支出和投资造成延迟。”