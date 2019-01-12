詹亨敏：欠缺一份安全感 统考文凭，从前朝政府最初不承认、只剩最后一里路、到希盟政府的白纸黑字一定承认

统考文凭，从前朝政府最初不承认、只剩最后一里路、到希盟政府的白纸黑字一定承认，演变到如今要顾虑他族感受，回顾这61年走来之路，凄凉发现承认统考文凭一直在原地徘徊，原来我们成功从未走出种族框架。

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承认统考文凭原是教育政策问题，应该是从学术层面探讨及研究以实践落实承认统考文凭的承诺，但很遗憾，承认统考文凭却演变成敏感课题。



华人与其他族群一样在大马落地生根，华人从不依靠拐杖行走，只是扎实扎根，咬紧牙根努力打拼只想被肯定。



因此95%华裔在去年政坛更迭历史上毅然投奔希盟怀抱，华社对于新政府有许多憧憬与期许，最大期许就是华教不再成为政治斗争的牺牲品。



华教斗士沈慕羽临终前提醒“华教尚未平等，同道仍须努力”，但回看华教发展路让人不胜唏嘘，除了持续不被认可与肯定，更多是长期不公政策让华社极度缺失安全感。



政权更迭后，华裔心情依然忐忑，因为没人知道政治承诺能实践多少，尤其拉曼拨款被削减、模棱两可的独中统考承认说法、宏愿学校论等，无不挑动华社担忧的神经线。



独中、华小是华裔先辈们留给后辈的“根”，校园里一砖一瓦都是来自百姓无私捐献，一栋栋年史已久的建筑楼承载先辈的期望、记录华教艰苦的奋斗史、更诉说他们维护华教的坚毅情感。

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承认统考对华社重要性在哪？华社只求被认可及肯定，以及一份在大马宪法制度上被赋予实在的安全感。



高雄新市长韩国瑜经典语录之一“聪明政府找方法，无能政府找藉口”，请执政党坚定立场，促使各民族母语教育平等地位的落实，也给华教获得平等发展的宪法保障才是重点！