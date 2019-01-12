传多美控股最大股东．拟出清全部持股 市场消息透露，多美控股（TOMYPAK）单一最大股东杨国安（译音）有意脱售所持有的全部22.81%持股。

（吉隆坡12日讯）市场消息透露，多美控股（TOMYPAK,7285,主板工业产品服务组）单一最大股东杨国安（译音）有意脱售所持有的全部22.81%持股。

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消息人士对《The Edge》财经周报表示，杨国安寻求一位买家接手在多美控股的全部股权，但他的要价相当高，可能吓退了任何潜在买家，除非该公司展现更佳业绩。

根据多美控股上周五闭市价67仙计算，杨氏的22.81%股权共值约6400万令吉。

据了解，杨氏要求的交易价为每股1令吉或总值9500万令吉，比市价溢价高达47%。

消息人士表示，买家若无意向杨氏购股，可以在公开市场以更低价格累积该公司股票。该股在过去12个月下跌了30%，公司市值降至2亿8070万令吉。

杨氏透过New Orient资源私人有限公司间接持有多美控股22.55%，以及直接持有部份股权。New Orient资源在2014年10月以每股1令吉30仙向多美控股创人周氏家族买进这家柔佛塑料弹性包装产品公司的25.4%股权。

来自一家股票行的消息则指出，潜在日本投资者已走访该公司在柔佛士乃的新厂并展开洽谈，似乎有意以溢价收购该公司股权。