传轻快铁3线承包商．遭拖欠8亿工程款项 消息表示，负责轻快铁工程3线（LRT 3）的承包商自去年2月起被国家基建公司（Prasarana）拖欠8亿令吉已完工的付款，导致一些较小规模的二手承包商陷入破产危机，也令国家基建公司的融资计划引来疑虑。

（吉隆坡12日讯）《The Edge》财经周报引述市场消息表示，负责轻快铁工程3线（LRT 3）的承包商自去年2月起被国家基建公司（Prasarana）拖欠8亿令吉已完工的付款，导致一些较小规模的二手承包商陷入破产危机，也令国家基建公司的融资计划引来疑虑。

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消息指出，国家基建公司未支付直至2018年9月30日的已完工配套的款项，总额达8亿令吉。最近主承包商马资源乔治肯特私人有限公司（MRCBGK）和工程配套承包商举行了会议。

一位消息人士表示，国家基建公司自去年2月起便停止付款，承包商要求会谈，但该公司保持沉默。

消息表示，在新政府缩减LRT3项目规模和将完工期限从2020年延后至2024年后，MRCBGK遗散了约100位员工国家基建公司受询时拒绝评论未付款的指责和该项目的融资详情，但表示正和相关伙伴紧密合作以调整该项目。

此未付款项课题也令国家基建公司的融资计划带来疑虑，该公司自2009年起每年都发债券筹资。

虽然财政部已同意继续推进LRT3，成本削减至166亿令吉，但国家基建和MRCBGK似乎仍未签署固定价格合约，消息表示，双方仍在洽商最后细节。合约原订最迟在去年12月12日签署，如今预计在本月杪执行。