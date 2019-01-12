猫城惊艳全球 . 电视业界拟来拍片 古晋舒适及悠闲的环境，加上怡人景色，让亚洲多个地区电视业界领导层赞叹不已，有意前来古晋勘察拍摄景点

亚洲电视大奖颁奖礼活动负责人及合作伙伴，在与媒体人员进行交流后合影；左起菲律宾Cignal TV通路行销主任悦莉、越南电视频道（TodayTV）执行董事林志天、泰国第3电视台（ThaiTV3）首席运营员鲁蒂嘉诺、菲律宾Cignal TV首席执行员甄吉门妮斯、GCMA公司首席执行员范高僖、8tv有限公司董事许日升、台湾民视电视公司总经理王明玉、亚洲电视大奖颁奖礼有限公司顾问兼发言人沈坚石、JTBC韩国电电视台企业管理副会长金庸达及斯里兰卡籍评审员玛易苏特。

（古晋12日讯）古晋舒适及悠闲的环境，加上怡人景色，让亚洲多个地区电视业界领导层赞叹不已，有意前来古晋勘察拍摄景点。

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多个国家及地区的亚洲电视业界高层今日在媒体交流会上，纷纷表示对古晋留下深刻印象。这也是他们配合第23届亚洲电视大奖颁奖礼，首次到访古晋。



泰国第3电视台（ThaiTV3）首席营运员鲁蒂嘉诺表示，配合此次颁奖礼，电视台派出一支团队来古晋勘察景点，以探讨在本地进行拍摄的潜能。



越南电视频道（TodayTV）执行董事林志天表示，这是他第一次到访古晋，就深深爱上这座悠闲的城市。他也将趁此机会到古晋市走走，体验城市风貌。



他认为，古晋景点具备拍摄潜能，期望未来有机会在古晋开拍电视剧。



亦是首次来古晋的台湾民视电视公司总经理王明玉表示，古晋是个和谐的地方，期待有作品可与本地及区域内业者合作。电视台属下节目多样化，包括新闻、戏剧等。



斯里兰卡的玛易苏特是第23届亚洲电视大奖评审，他大赞古晋是座美丽城市，拥有独特风貌，街道景色及整体风貌都让人惊艳。

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“我们所看到的这座城市，街上的人非常少，只有车辆及建筑物，整个城市非常悠闲，我相信在亚洲很难找到一个像古晋这样的地方。”



（新闻来源：砂拉越星洲日报）





