古来嘉年华圆满落幕．为士乃华小筹82万 由星洲日报主办，士乃华小董事部、家教协会、校友会联办，及古来士乃社团协办的“古来嘉年华会”圆满落幕，共为士乃华小筹得82万2486令吉90仙建设基金。

古来嘉年华活动为士乃华小筹得82万2486令吉90仙。（图：星洲日报）

（古来11日讯）由星洲日报主办，士乃华小董事部、家教协会、校友会联办，及古来士乃社团协办的“古来嘉年华会”圆满落幕，共为士乃华小筹得82万2486令吉90仙建设基金。

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星洲日报柔佛州总经理兼联合大会主席麦觉丰在前晚所召开的筹委会总结会议上致词时，感谢各社团组织为华教的付出，并指在大家的努力下，将“嘉年华”3个字再次擦亮，让嘉年华活动能够继续延续下去。

士乃华小董事长兼联合大会主席张稼禄致词时表示，感谢星洲日报助该校一臂之力举办嘉年华活动，让场面热闹非凡。

他说：“我非常感恩古来及士乃区一带的社团、神庙组织，还有商家及民众的参与，让嘉年华活动成功举行，在大家的协力下，活动所筹获的款项也突破原订的50万令吉目标，且在活动结束后，我们还陆续收到捐款。”

他表示，虽然目前所筹得的款项，与150万令吉建设基金的目标仍有差距，但大家仍会继续努力为学生打造更好的学习环境。

该校家协主席兼联合筹委会主席温俊文表示，这是他第一次办这么大型的活动，因而刚开始时并没有信心，幸在大家的努力下，活动顺利进行。

他指出，该校已七八年没有举办类似的活动，因而当嘉年华举办后，便不断有人询问，这项活动这么成功，该校何时会再办。

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“我告诉他们没有这么快，毕竟办一场大型活动并不简单，不过接下来我们可能会举办比较小型的。”

该校校长戴志敏致词时，代表该校董家协理事，感谢嘉年华会台前幕后的工作人员，并对筹款超越原有的目标感到高兴。

他指出，除了建设，该校还有很多东西须要维修，希望能够继续获得民众的支持。

出席会议者，包括联合筹委会主席蔡雪花、士乃华小署理董事长蔡子龙、董事部副策划主任梁茂新、家协署理主席彭国洋、家协查帐林展华等。