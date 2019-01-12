石油税征5％ ． 砂每年增近39亿收入 砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里强调，砂州落实向石油天然气产品出口征税5％

（民都鲁12日讯）砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里强调，砂州落实向石油天然气产品出口征税5％，预计在国际油价保持每桶60美元的情况下，州政府每年可获得38亿9000万令吉的额外收入。

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他指出，砂拉越在参组大马55年来不断的从过去学习，如今更是一个新时代和契机，砂政府拟定多项新政策推动州内基础建设与经济发展。尽管国阵在国选中被人民否决，可是砂拉越本身是胜选，在国会选举所竞选的31议席中赢得19议席，这也催生为了砂权益及人民未来斗争的砂拉越政党联盟，重新为砂拉越的政治环境及方向定位。



“砂拉越在过去55年及去年全国大选前，透过与联邦政府所维系的关系管理砂州。随着政治生态的改变，加上砂拉越已经拥有本身成熟的政治体系，砂盟会依据联邦及砂宪法，朝向更自立的公平对待州内各个民族，以砂州及州民的利益为出发点，这与以往与联邦共组而采取共识管理的政府不同。”



阿邦佐哈里今早出席民进党党员代表大会致词时说，砂盟必定会落实2016年州选举的竞选宣言，虽说宣言并非圣经，但这毕竟是给予人民的承诺，因此州政府应将之兑现，不会像一些阵营对于自己的竞选宣言反反覆覆。