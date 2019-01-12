各党秉持和睦原则． 砂盟以砂权益为中心 张庆信指出，国阵在去年的5月5日全国大选中失势，进而促成了土保党、民进党、人联党及人民党的联盟，组成砂拉越政党联盟（GPS）

（民都鲁12日讯）张庆信指出，国阵在去年的5月5日全国大选中失势，进而促成了土保党、民进党、人联党及人民党的联盟，组成砂拉越政党联盟（GPS）。这也是在砂首长领导下，砂州政府突破性的决定。

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“砂拉越政党联盟目前是国会中的第三大联盟，砂盟也会极力捍卫砂州依据《马来西亚协定》所享有的权益，且给予希望联盟政府全力的配合。砂政党联盟的成立承载着砂人民的期望，砂盟承诺必以砂拉越的权益为中心，协助促成对砂州最好的政策。”



张庆信强调，砂拉越政党联盟各党间秉持相互制衡、维系和睦及权力共享的原则。而这在奉行多元种族及宗教的州属是非常重要的。为了保护砂拉越人民的利益，党与党之间的致力付出与互相接纳在联盟中，显得至关重要。人民在第14大选中已经给了国阵重重的惩罚，无非是因为国阵无法改变自己的缺点及过于自负。



“相信这就是让砂州进入新政治阶段的时候，而首长便是领航者。这是我的期盼，也是砂州人民的期盼。”